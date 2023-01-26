Россиянина нашли мертвым на Пхукете

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В гостиничном номере на Пхукете нашли мертвым гражданина России, сообщает The Phuket News со ссылкой на капитана полиции Чарата Лемпана.

По предварительным данным полиции, 36-летний россиянин по имени Роман Мельник умер примерно за 12 часов до того, как его обнаружили. Лемпан заявил, что следов борьбы или кражи имущества не обнаружено.

Жена Мельника, гражданка Украины Виктория Соколюк, рассказала полиции, что ее муж страдал биполярным расстройством и бессонницей. По ее словам, он не спал около недели.

Тело Мельника отправили в больницу для выяснения точной причины смерти.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Таиланде.