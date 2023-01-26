Ефимов сообщил об аукционе на право редевелопмента промзоны «Владыкино»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Власти Москвы объявили аукцион на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Владыкино» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Прием заявок продлится до 9 марта, сами торги запланированы на 20 марта.

Принять участие в аукционе смогут любые заинтересованные лица, соответствующие требованиям, в том числе собственники имущества, расположенного на этом участке, хоть они и не смогли договориться о его развитии. Начальная цена лота составляет 76,1 млн руб.

Речь идет об участке вдоль Сигнального проезда, расположенного недалеко от Проектируемого проезда № 5444, станции метро «Владыкино» и одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК). По мнению московских властей, участок этот используется сейчас неэффективно, там находятся автостоянки и склады. Будущий инвестор сможет разместить на площади 7,19 га производственные и общественно-деловые объекты.

«Объем инвестиций в комплексное развитие территории превысит 28 млрд руб., — уточнил вице-мэр. — Благодаря редевелопменту площадки и строительству там общественно-деловых и промышленных объектов в городе появится более 5,5 тыс. новых рабочих мест».

По словам главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, проект реорганизации подразумевает возведение более 220 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. «Будущий инвестор получит право построить на участке бывшей промзоны «Владыкино» гостиницу площадью 10 тыс. кв. м, а также технопарк и помещения для нужд города, — подчеркнул Гаман. — Помимо этого, там могут появиться современные спортивные площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс, офисные центры и магазины».

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн руб., а в бюджет поступит около 3 трлн руб. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Участок бывшей промзоны «Владыкино» — это уже шестая площадка, которая выставлена в настоящее время на аукцион по программе комплексного развития территорий. Ранее на торги были выставлены неэффективно используемая территория на Кусковской улице, вл. 12, а также участки бывших промзон «Вагоноремонт», «Алтуфьевское шоссе», «Красный Строитель» и «Дегунино-Лихоборы».