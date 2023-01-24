Группа Panic! At the Disco объявила о распаде
Лид-вокалист музыкальной группы Panic! At the Disco Брендон Ури объявил о распаде коллектива. Об этом говорится на официальной странице группы в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской в России, ее деятельность запрещена).
«Я собираюсь завершить эту главу моей жизни и направить все внимание и энергию на свою семью, и в связи с этим Panic! At the Disco больше не будет», — заявил Ури.
Ури признался, что его жена ждет ребенка, и по этой причине он решил оставить музыкальную карьеру и сосредоточиться на семье. Кроме Panic! At the Disco Ури также сотрудничал с Тэйлор Свифт, Juice WRLD, Бенни Бланко и группой Gym Class Heroes. Также он участвовал в постановке Kinky Boots на Бродвее.
Группа Panic! At the Disco была сформирована в 2004 году в Лас-Вегасе. До прихода Брендона Ури группа называлась Summer League. Группа исполняет музыку в жанрах поп-панк, поп-рок и инди-рок. Дискография группы насчитывает семь альбомов.
В 2018 году группа получила премию America Music Awards в номинации лучший альтернативный исполнитель.