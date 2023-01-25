Ефимов сообщил о торгах на право реорганизации промзоны в Дегунине

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

С 25 января 2023 года столичные власти начали прием заявок на участие в аукционе на право реорганизации участка бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы», рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Прием заявок продлится до 2 марта, сами торги назначены на 13 марта.

Речь идет об участке вдоль Проектируемого проезда № 980 общей площадью более 15 га, где в настоящий момент расположены автосервисы и склады. По мнению московских властей, участок этот используется сейчас неэффективно, тогда как после редевелопмента на этом месте появится целый квартал современного жилья, общественно-деловых и социальных объектов.

Аукцион пройдет в рамках столичной программы комплексного развития территорий (КРТ), которая подразумевает создание на месте промзон и неэффективно используемых участков целых кластеров современной застройки, где москвичи смогут жить, работать и учиться. Реализацию проектов КРТ могут проводить как нынешние собственники, так и частные инвесторы или городской оператор — в последних двух случаях собственникам будет выплачена компенсация за землю и строения на ней по рыночной стоимости.

Что касается участка бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы», на нем запланировано к постройке около 390 тыс. кв. м недвижимости, почти две трети которой (240 тыс. кв. м) — это жилье, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Кроме того, там появится 96,7 тыс. кв. м общественно-деловой застройки, включая физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и игровым залом, а также магазины и офисные комплексы, — добавил чиновник. — Планируется также строительство объектов и социального назначения: поликлиника на 320 посещений, детский сад на 350 воспитанников и школа для 800 учащихся». Вице-мэр Ефимов отметил, что в результате комплексного развития участка в городе появится 6,8 тыс. новых рабочих мест, общие же инвестиции в застройку он оценивает на уровне 36 млрд руб.