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Ефимов рассказал о льготном займе от города производителю косметики

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил столичному производителю косметических средств «БИГ» льготный заем в размере 200 млн руб. на развитие экспорта. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, средства предоставлены сроком на пять лет по ставке 3% годовых. «Благодаря поддержке города предприятие сможет приобрести оборудование, сырье, материалы и комплектующие для выпуска продукции, которую будет поставлять в другие страны», — подчеркнул Ефимов.

Полученный заем позволит компании нарастить экспорт в страны Таможенного союза и Азии до 260 млн руб., а также увеличить общий объем поставок за рубеж до 500 млн руб. в год. Кроме того, благодаря финансовой поддержке предприятие сможет заместить товары ушедших с российского рынка иностранных косметических брендов.

При этом уточняется, что объем собственных инвестиций компании «БИГ» в развитие экспорта составит не менее 86 млн руб.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает несколько видов льготных займов предприятиям города. Их можно получить на срок до пяти лет и по ставке значительно ниже банковской. Сумма кредита в зависимости от целей может достигать 300 млн руб.

«Обратившиеся за продуктами фонда компании впоследствии увеличивают свою выручку до полутора раз, а также создают в среднем 20 новых рабочих мест», — уточнил Овчинский.

Кроме этого, с весны 2022 года фонд предоставляет льготные кредиты промышленным предприятиям для реализации инвестиционных программ, а также инвесторам, которые строят в Москве нежилые объекты. Для этого из бюджета было выделено 20 млрд руб.

Теги
Москва льготные займы промышленность господдержка предприятий Фонд поддержки предпринимателей Владимир Ефимов
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