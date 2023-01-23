Умерла парикмахер жен генсеков СССР Долорес Кондрашева
Российский парикмахер и дизайнер, заслуженный деятель искусств Долорес Кондрашева умерла в возрасте 86 лет, сообщается на странице Союза парикмахеров и косметологов России в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Причина смерти не уточняется.
Среди известных личностей, с которыми работала Долорес Кондрашева, были Виктория Брежнева, Раиса Горбачева, Наина Ельцина, Людмила Путина, Владимир Жириновский и Андрей Малахов.
«Сегодня ушла в мир иной великая Долорес, женщина-легенда. Всеми любимая, Человек широкой души и доброго сердца. Отдавшая всю себя делу жизни, посвятившая себя служению красоте. Легендарная! Великая!» — говорится в сообщении. Кондрашева была основательницей и президентом организации.
Долорес Кондрашева родилась в ноябре 1936 года в Баку в семье Гургена Тертеряна — директора Бакинской филармонии. В 1960-е годы, после смерти отца, она вместе с сестрой переехала в Москву.
Карьера Кондрашевой началась с должности парикмахера-модельера. В 1970 году она одержала свою первую победу на конкурсе парикмахеров социалистических стран «Кубок дружбы», а после заняла второе место на чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Париже. В 1997 году она открыла первую в России Академию парикмахерского искусства «Долорес».
Долорес Кондрашева была создателем фестиваля «Мир красоты» в Кремлевском дворце, в котором принимают участие представители салонной индустрии. В 2002 году Долорес получила звание заслуженного деятеля искусств, в 2003-м — премию «Олимпия».