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Народный артист Афанасьев попал в больницу из-за травмы на спектакле

Народный артист Афанасьев попал в больницу из-за травмы на спектакле
Валерий Афанасьев во время пресс-показа спектакля &laquo;Женитьба Фигаро&raquo; на сцене Малого театра
Валерий Афанасьев во время пресс-показа спектакля «Женитьба Фигаро» на сцене Малого театра (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Народный артист России, 73-летний Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля «Горячее сердце» по пьесе Александра Островского в Государственном академическом Малом театре в Москве. Об этом сам актер сообщил «Пятому каналу».

«Я чувствую себя прекрасно, все нормально. Просто травма на спектакле. Я сейчас в палате нахожусь», — рассказал он, не уточнив характер полученной травмы.

Ранее о госпитализации Афанасьева написали ряд телеграм-каналов. По данным Mash, он получил травму, сбегая по лестнице, актеру вызвали скорую сразу после первого акта постановки. Канал пишет, что у Афанасьева сильное растяжение. В то же время, по информации канала Baza, у него диагностировали разрыв связок коленного сустава.

Афанасьев — актер театра и кино. Он работает в Малом театре с 2017 года. До этого в течение четырех лет он был актером Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (с 2013 года — «Электротеатр Станиславский»). Афанасьев играл во многих фильмах, в частности, «Гардемарины, вперед!», «Ширли-мырли», «Гагарин. Первый в космосе», а также сериалах «Воронины», «Восьмидесятые» и др.

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