В Израиле умер литовский автор Григорий Канович

Григорий Канович (Фото: из личного архива Сергея Кановича)

Советский писатель Григорий Канович, родившийся в Литве, умер в Израиле, сообщило посольство Израиля в балтийском государстве в своем Twitter.

«Мы были опечалены известием об уходе из жизни известного еврейского писателя, лауреата Литовской национальной премии, выдающегося деятеля литературы, кино и театра, почетного председателя ЕОЛ (Еврейская община Литвы. — РБК) Григория Кановича», — сказано в сообщении.

Литовскому телеканалу LRT информацию о смерти 93-летнего писателя подтвердил его сын Сергей. Канович скончался в Тель-Авиве.

Как указывает LRT, будущий писатель родился в городе Йонава на северо-западе Литвы в 1929 году. Во время Великой Отечественной войны жил в Казахстане, а потом семья Кановича вернулась в Вильнюс. В Израиль он эмигрировал в 1993 году. Литву писатель последний раз посетил десять лет назад.

Канович писал о евреях Восточной Европы, их жизни в XIX—XX веках. Среди его известных романов — трилогия «Свечи на ветру», дилогия «Слезы и молитвы дураков», «Улыбнись нам, Господи». Всего он написал более десяти романов.

LRT отмечает, что соболезнования в связи со смертью Кановича выразил президент Литвы Гитанас Науседа. Он назвал писателя «великим деятелем» культуры страны, одним из «самых известных и громких голосов в истории литовских евреев».