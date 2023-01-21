Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 74,34 (-0,06) Инвестиции, 00:00
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 68,67 (-0,18) Инвестиции, 00:00
Time узнал о гибели на Украине «морского котика» из США Политика, 00:47
Ученые предложили оценивать рост ВВП по освещению на улицах Общество, 00:26
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины Политика, 00:16
Более 50% россиян назвали работу правительства соответствующей ожиданиям Политика, 00:00
Варенье и прощальная хейт-песня. История ненависти Пике и Шакиры Спорт, 00:00
Люмпены XXI века: почему кризис съест средний класс в России Pro, 00:00
США обвинили двух бизнесменов в выводе из-под санкций «яхты Вексельберга» Политика, 20 янв, 23:55
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Британского премьера оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности Политика, 20 янв, 23:49
AFP узнало о совете Вашингтона Киеву вывести силы из Артемовска Политика, 20 янв, 23:30
В Пентагоне призвали Россию и Украину сесть за стол переговоров Политика, 20 янв, 22:54
Киев назначил нового главу Нацполиции Политика, 20 янв, 22:31
Пригожин назвал отношения ЧВК «Вагнер» и США разборкой преступных кланов Политика, 20 янв, 22:21
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20 янв, 22:03
Суверенный фонд Саудовской Аравии хотел купить «Формулу-1» за $20 млрд Спорт, 20 янв, 21:36
Политика ,  
0 

Более 50% россиян назвали работу правительства соответствующей ожиданиям

ВЦИОМ: деятельность правительства соответствует ожиданиям 51% россиян

Каждый второй россиянин (51%) заявил, что работа правительства по итогам трех лет соответствует их ожиданиям, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. О них сообщил ТАСС генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Около 16% опрошенных заявили, что деятельность кабинета министров превзошла ожидания, 25% — ожидали большего, показывают итоги опроса. Затруднились ответить на вопрос 8%.

Социологи попросили респондентов дать прогноз по работе правительстве на следующие 3 года. Кроме того, 44% респондентов считают, что правительство будет работать лучше, 6% считают наоборот, 42% не ждут изменений в работе кабмина.

Телефонный опрос проводился 12-14 января в 80 регионах России среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Больше половины респондентов (58%) отмечают, что в ближайшее время следует упор на сферу здравоохранения, 41% — сферу образования, 23% — сферу сельского хозяйства.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина как однозначно хорошую оценили 70% россиян, 16% оценили ее как однозначно плохую, сообщил Федоров.

Мишустин возглавил правительство в январе 2020 года. 

Читайте на РБК Pro
Что такое сверхчувствительность и как она помогает карьере — Quartz
Финансовая феминистка: как женщине получить более высокую зарплату
Утренняя зарядка: 15-минутный комплекс на каждый день
Анатомия лжи и уроки дона Корлеоне: 6 книг от сооснователя Mr.Doors
Теги
ВЦИОМ Опрос правительство Михаил Мишустин
Материалы по теме
Мишустин поручил до февраля направить армии недостающие средства
Политика
Мишустин поручил обновить документы по программе льготной ипотеки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter