Более 50% россиян назвали работу правительства соответствующей ожиданиям

Каждый второй россиянин (51%) заявил, что работа правительства по итогам трех лет соответствует их ожиданиям, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. О них сообщил ТАСС генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Около 16% опрошенных заявили, что деятельность кабинета министров превзошла ожидания, 25% — ожидали большего, показывают итоги опроса. Затруднились ответить на вопрос 8%.

Социологи попросили респондентов дать прогноз по работе правительстве на следующие 3 года. Кроме того, 44% респондентов считают, что правительство будет работать лучше, 6% считают наоборот, 42% не ждут изменений в работе кабмина.

Телефонный опрос проводился 12-14 января в 80 регионах России среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Больше половины респондентов (58%) отмечают, что в ближайшее время следует упор на сферу здравоохранения, 41% — сферу образования, 23% — сферу сельского хозяйства.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина как однозначно хорошую оценили 70% россиян, 16% оценили ее как однозначно плохую, сообщил Федоров.

Мишустин возглавил правительство в январе 2020 года.