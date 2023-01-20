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Восемнадцатилетний актер погиб от удара током на стройке в Подмосковье

Восемнадцатилетний актер Арсен Суховский умер от удара током в трансформаторной будке
Арсен Суховский
Арсен Суховский (Фото: из личного архива)

Восемнадцатилетний актер Арсен Суховский погиб от удара током в трансформаторной будке. Об этом сообщила его приемная мать, продюсер Юлианна Медведева на своей странице в Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена). Актер снялся в фильмах «Недетский дом» (2021) и «Ладога» (2013).

Суховский умер 12 января. По словам Медведевой, ее сын поехал в Москву, чтобы поступать в школу Табакова, и подрабатывал на стройке.

«Пошел к начальнику получить свою зарплату, которую ему не выдавали долгое время, а кормили завтраками, тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторную будку, в которой его убило током», — рассказала мать.

Она отметила, что на территории стройки сразу «исчезли камеры видеонаблюдения», напарника в дежурство ее сына не оказалось на месте, а Суховский после смерти еще два дня пролежал возле трансформаторной будки.

Медведева сообщила, что следователи Одинцовского района занимаются этим делом. На сайте подмосковного управления СК сообщается, что 14 января возле трансформаторной будки на строительном объекте в Звенигороде обнаружили тело молодого человека 2004 года рождения «с признаками повреждений, полученных при поражении электричеством». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

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