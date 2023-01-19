Уехавшая из России аналитик УФСИН Москвы объяснила уход из ведомства

Анна Каретникова (Фото: akaretnikova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Ведущий аналитик Управления ФСИН по Москве Анна Каретникова сообщила РБК, что решила уволиться из ведомства после предупреждения начальства о том, что ее ждут «неприятные опросы и допросы» в правоохранительных органах и УСБ ФСИН.

По словам Каретниковой, ей сообщили, что у руководства ФСИН к ней «большие претензии». На следующий день ее вызвали в УСБ ФСИН, а затем отстранили от работы — не пустили в СИЗО, сказав, что это указание начальства.

«Я приняла решение уехать, не дожидаясь, чем это все закончится. Я отправила заявление об увольнении по почте по своей инициативе, чтобы не подставлять свое руководство, это нормальное совершенно взаимодействие. Вроде бы договаривались, что я буду уволена с 18 января», — объяснила она.

Аналитик ФСИН отметила, что одной из претензий, которые ей предъявили, стало то, что она вела телеграм-канал «Стенгазета СИЗО», где рассказывала о своих посещениях московских СИЗО и тюрем.

«Политика ФСИН изменилась с тех пор, когда меня брали на работу, — это был 2016 год. Тогда ФСИН хотела становиться более открытой и прозрачной. Поэтому одной из претензий стало то, что я продолжала вести блог, в котором позволяла высказывать оценки разных наших следственных изоляторов, и второе — это привлечение благотворительности и попытка обеспечить следственно-арестованных тем, чем они по закону должны быть обеспечены, но не обеспечиваются у нас, к сожалению», — сказала она.

Каретникова уточнила, что сейчас находится во Франции. «Мне чудовищно жаль, столько родственников людей, находящихся в СИЗО, продолжают звонить, я не была готова, что все закончится так стремительно», — добавила аналитик.

Каретникова работала в службе с 2016 года, а до этого была членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы.