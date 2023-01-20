Ефимов заявил о поддержке 23 компаний в размещении производств в Москве

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

По итогам 2022 года власти Москвы оказали поддержку 23 компаниям в их желании локализовать производство на территории столицы. Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что это больше, чем в 2021 году, когда в Москве свое производство разместили 17 предприятий.

По словам вице-мэра, среди 23 компаний есть предприятия легкой, пищевой промышленности, полиграфической и медицинской отраслей. Общий объем инвестиций он оценил в 4,2 млрд руб. Размещение производства в Москве, уточнил Ефимов, помогает этим инвесторам получить доступ к крупным рынкам сбыта, а также к большому набору мер системной поддержки от столичных властей.

Немало предприятий обратились к городу за помощью в локализации на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Ее популярность объясняется дополнительными и очень значительными льготами, в добавление к стандартному пакету городских мер поддержки. Так, резиденты этой ОЭЗ на десять лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль составляет для них всего 2%. Также в «Технополисе Москва» действует режим свободной таможенной зоны.

В целом столичные власти предлагают компаниям свыше 20 мер системной поддержки, и локализация — лишь одна из них. Глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил о дополнительных антикризисных инструментах, утвержденных мэром Сергеем Собяниным в марте 2022 года. В частности, компании, которые в рамках так называемых масштабных инвестпроектов (МаИП) строят в Москве новые производства, либо же расширяют действующие, могут без торгов получать землю в аренду по ставке 1 руб. Руководитель департамента отметил, что этот инструмент стал одним из самых востребованных, договоры аренды по нему заключили уже с 13 инвесторами.

Кроме того, инвесторы получают поддержку в рамках сервиса по сопровождению локализации. Заявка на подбор промышленной площадки на территории Москвы подается на инвестиционном портале мэрии, после чего с компанией связывается специалист и предлагает шаблон технического задания. В нем указываются желаемая площадь помещения или земельного участка, предпочтения по локации, потребности в инженерной инфраструктуре, особые запросы будущего предприятия.