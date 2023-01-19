Глава Читы разбил Lexus из-за дорожных ям в своем городе

Евгений Ярилов (Фото: press_adm_chita / VK)

Глава Читы Евгений Ярилов разбил свой Lexus LX 470 из-за дорожных ям в городе. Об этом он заявил на заседании комитета ЖКХ гордумы 19 января, передает портал Chita.ru.

Ярилов уточнил, что это его личный автомобиль, и, как глава городского округа, он не стал подавать в суд на комитет городского хозяйства. Ремонт иномарки обошелся в 100 тыс. рублей. «Но это просто пример, я говорю за всех жителей города», — добавил мэр.

На заседании Евгений Ярилов отметил, что ямочный ремонт в городе не делается в полном объеме. «В 10-х годах у нас было не отремонтировано 270 километров. На сегодня у нас не отремонтировано 110 километров. И у нас почему-то на этих 110 километрах неотремонтированных больше ям, чем в 10-х годах было на 270 километрах. Почему перестали делать ямочный ремонт в нужном объеме?» — цитирует главу Читы «РИА Новости».

Как сообщает издание Zab.ru, председатель комитета ЖКХ администрации Читы Марина Попова отметила на заседании, что ямы образуются на старых дорогах и в этом виноваты осадки. Она добавила, что план ямочного ремонта тяжело составить, эти работы выполняет Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление (ДМРСУ).

«Давайте не будем рака за камень заводить, будем говорить о том, как у нас ДМРСУ работает», — ответил на это первый замглавы города Андрей Ядрищенский.

Помимо дорожных ям Евгений Ярилов раскритиковал отсутствие рассола (солевой рассол состоит из соли и воды. — РБК) и гретого песка для устранения гололеда на городских улицах. В ответ на это Марина Попова сказала, что рассола нет в запасе, потому что «не хватило денег», комитет «прорабатывает его приобретение».