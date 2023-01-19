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В мэрии рассказали о чистовой отделке станции «Яхромская» в стиле СССР

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции «Яхромская», которая продлит на север Люблинско-Дмитровскую ветку метро, идет подготовка к архитектурной отделке платформы. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что идет приготовление к монтажу декоративных панелей на путевых стенах и облицовке пола.

Вице-мэр напомнил, что в прошлом году на «Яхромской» полностью завершили монолит самой платформы, и добавил, что сейчас на бетон укладывают гидроизоляцию для защиты от влаги. После этого начнется укладка гранитных плит. Одновременно на стенах, прилегающих к платформе станции, продолжается монтаж креплений, на которые будут установлены декоративные металлические панели.

Одну из путевых стен будет полностью закрывать панно из двадцати двух алюминиевых панелей размером 1,5х5 м каждая — об этом рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор группы компаний «Мосинжпроект», которая выступает генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций московского метрополитена. Гендиректор рассказал, что панели сложатся в «единую колоссальную композицию о жизни Москвы и москвичей прошлых лет». Противоположная от нее путевая стена будет отделана панелями красного цвета.

Как сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы, архитекторы намерены превратить «Яхромскую» в «выставочный зал эпохи СССР». Основными цветами станции являются красный и светло-серый. Отделка платформы должна напоминать советский флаг, вторая ее половина в светлых тонах, и обе они «сшиваются» нитями из продольных светильников на потолке. А кассовый зал должен привлечь внимание пассажиров геометрическим узором на потолке, который отсылает к кремлевским звездам и морю флагов.

Станция «Яхромская» протянулась вдоль Дмитровского шоссе на его пересечении с улицей 800-летия Москвы и продлевает салатовую Люблинско-Дмитровскую ветку метро на север. Далее за ней строят станцию «Лианозово», а конечной станет остановка «Физтех», протянутая в Долгопрудный. Сама «Яхромская» обеспечит пешую доступность к метро для 85 тыс. жителей, еще порядка 95 тыс. будут подъезжать к ней на наземном транспорте. Продление салатовой линии до «Физтеха» должно улучшить транспортное обслуживание столичных районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, поселка Северный, а также разгрузить Дмитровское шоссе. Длинна этого отрезка 5,8 км, и ранее сообщалось, что планируется сдать его в строй в 2023 году.

Теги
Московский метрополитен Андрей Бочкарев Люблинско-Дмитровская линия
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