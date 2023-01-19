Мэрия Хабаровска: видео с кондуктором — «человеком-пауком» снято в автобусе в другой день

Видео с кондуктором — «человек-пауком», которое, предположительно, было снято в автобусе маршрута № 25 в Хабаровске, могло быть снято в этом автобусе, но в другой день, сообщили AmurMedia в мэрии.

«Начальник управления вместе с представителем компании-перевозчика внимательно просмотрели видео и пришли к выводу, что видео, возможно, было когда-то снято в этом автобусе, но точно не сегодня, судя по его текущему состоянию», — рассказала пресс-секретарь администрации Хабаровска Ирина Фастовец.

На видео, которое накануне опубликовало AmurMedia, запечатлен салон автобуса, пассажиры и мужчина, который забрался на поручни и оказался под потолком машины. Пассажиры предположили, что на видео кондуктор — «человек-паук» передвигался таким образом в автобусе № 25 в Хабаровске.

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Позже появилось другое видео с автобусом маршрута № 25, который сняли с улицы. Видео опубликовало AmurMedia.

РБК обратился за комментарием в компанию-перевозчик ГК «Пять звезд».

В администрации Хабаровска отметили, что на первом видео на окнах висят желтые шторы, которых нет в автобусах данного перевозчика. «На видео с госномером автобуса штор нет и вовсе. Следовательно, невозможно утверждать, что это тот же автобус, что на первом ролике», — рассказали в администрации города «ДВ-новости».