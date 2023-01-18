Народный артист СССР Хаким Зарипов умер на 99-м году жизни
В Ташкенте в возрасте 98 лет умер знаменитый цирковой наездник и дрессировщик, народный артист Советского Союза Хаким Зарипов, сообщается на сайте «Росгосцирка».
Коллектив компании выразил соболезнования родным артиста. В сообщении говорится, что в Ташкенте «не стало выдающегося артиста советского цирка, джигита-наездника, дрессировщика лошадей». Зарипов посвятил цирковому искусству более 80 лет.
«Заслуженный последователь дела своего отца, он участвовал в республиканских и мировых представлениях, высоко поднимая флаг Узбекистана и прославляя узбекский цирк на весь мир», — передает сообщение Минкультуры и туризма страны издание Aktualno.uz.
Хаким Зарипов родился в Ташкенте 17 сентября 1924 года. Окончил Ташкентскую музыкальную школу имени Р.М. Глиэра, Государственную консерваторию Узбекской ССР.
Цирковая деятельность артиста началась в 1938 году. Зарипов под руководством своего отца — основателя актерской династии — был наездником в коллективе «Джигиты Узбекистана». Этот же коллектив он возглавлял с 1952 по 2006 год.
Также артист снялся в фильмах «Дохунда», «Сказание о любви», «Случай в пустыне», «Джигиты Зариповы», «Советский цирк» и других.
В 1980 году Зарипов стал народным артистом СССР. Работал художественным руководителем цирковых коллективов, программ, директором цирков.
С 1965 года Зарипов гастролировал со своим ансамблем в СССР, Болгарии, Польше, Румынии, Венгрии, Финляндии и других странах.