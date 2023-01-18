На Украине создали группу по расследованию крушения вертолета под Киевом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале подтвердил гибель министра внутренних дел страны Дениса Монастырского, его первого зама Евгения Енина и госсекретаря министерства Юрия Лубковича при крушении вертолета в Киевской области.

«Мои искренние соболезнования семьям всех погибших. Поручил немедленно создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии», — написал Шмыгаль.

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