В мэрии сообщили о готовности системы пожаротушения на Троицкой линии

Станция «Тютчевская» (Фото: mos.ru)

На строящейся станции «Тютчевская» Троицкой ветки столичного метрополитена наполовину смонтирована система дымоудаления. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что ее готовность составляет 50%: в потолке над платформой установлены 22 дымоприемных устройства, которые в случае экстренной ситуации будут вытягивать дым со станции через вентиляционный канал.

На «Тютчевской», как рассказал вице-мэр, монтаж противодымной вентиляции ведется одновременно с сооружением общеобменной. Бочкарев уточнил, что при срабатывании пожарной сигнализации автоматически включаются датчики и все системы пожаротушения и дымоудаления. В зоне оборотных тупиков, например, на потолке будет установлено более 300 спринклерных оросителей. В случае ЧП они распыляют воду под высоким давлением и получается «туман», который эффективно справляется с возгоранием. Об этом рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект», которое является генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций столичного метрополитена. Он добавил, что на данный момент ведутся работы по установке как систем кондиционирования воздуха, так и санитарно-технической канализации.

Станция «Тютчевская» сооружаемой Троицкой (Коммунарской) ветки московского метро следует после остановки «Генерала Тюленева» и перед «Мамырями», которая находится уже за МКАДом. Станция расположена с внешней стороны МКАДа на 42 км в поселке Мосрентген Новой Москвы. У нее будет выход как в сторону кольцевой автодороги, так и самого поселка, а также подземный переход в строящийся ТК «Славянский мир». В настоящий момент, как сообщает сайт Стройкомплекса Москвы, на «Тютчевской» завершаются монолитные работы.

Троицкая линия метро начнется от платформы «ЗИЛ» Московского центрального кольца на юге Москвы. Здесь предусмотрена пересадка на одноименную станцию будущей Бирюлевской ветки метрополитена и остановку самого МЦК. Далее ветка пройдет через «Академическую» на пересечении с оранжевой веткой и протянется в городской округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ее сооружение предполагается в два этапа — сперва до Коммунарки, а затем от этого поселка до собственно Троицка. Как сообщают в Стройкомплексе Москвы, ожидаемый ежедневный пассажиропоток — около 100 тыс. человек в сутки. В зоне притяжения новых станций Троицкой линии проживает порядка 1 млн человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.