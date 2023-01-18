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Ракова заявила об упрощении получения расходников для инсулиновых помп

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичная программа бесплатной выдачи расходных материалов для инсулиновых помп расширена на все аптеки при поликлиниках Москвы, рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Если раньше подобная услуга действовала в 18 точках, теперь получить расходники для своих помп пациенты могут во всех аптечных пунктах при столичных поликлиниках — как детских, так и взрослых.

По оценкам столичного депздрава, сейчас около трети маленьких москвичей с сахарным диабетом пользуются инсулиновой помпой, тогда как среди взрослых показатель достигает всего 2%. «В Москве насчитывается около 3,5 тыс. пациентов с сахарным диабетом 1-го типа, у кого установлена инсулиновая помпа и кто получает расходные материалы к ней бесплатно за счет бюджета Москвы», — пояснила вице-мэр Ракова. Резкое увеличение числа пунктов выдачи расходных материалов сделает инсулиновые помпы доступными гораздо большему числу москвичей — им достаточно будет дойти до своей поликлиники, а не искать доступные пункты по Москве.

Как и расходные материалы к ней, сама помпа предоставляется городом бесплатно. Это электронно-механическое устройство, внешне напоминающее рацию или аудиоплеер. Внутри находится картридж с инсулином, от которого отходит катетер с иглой, которая крепится к телу. Автоматическая подача лекарства позволяет больным с сахарным диабетом без многократных ежедневных инъекций инсулина шприцем или шприц-ручкой. Для работы инсулиновой помпы требуются расходные материалы: резервуары и инфузионные наборы, которые необходимо менять раз в два-три дня. Все эти медизделия пациенты получают бесплатно.

Помповая инсулинотерапия — введение препарата при помощи дозатора — является одним из ключевых направлений современной диабетологии, рассказал главный эндокринолог столичного депздрава Михаил Анциферов. По его словам, используемый в помпах препарат обладает сверхкоротким действием, имитируя секрецию инсулина организмом, что позволяет гибко корректировать уровень гликемии у больного. «Таким образом, правильно подобранная индивидуальная схема введения инсулина позволяет максимально имитировать физиологическую секрецию гормона, уменьшая вариабельность его действия, делая колебания гликемии в течение суток более предсказуемыми», — добавил Анциферов.

Теги
инсулин Москва поликлиники сахарный диабет Анастасия Ракова
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