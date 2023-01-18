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Старейшая жительница планеты умерла менее чем за месяц до 119-летия

Старейшая жительница планеты, сестра Андрэ из Франции, умерла на 119-м году жизни

Старейшая жительница планеты, Люсиль Рэндон, более известная как сестра Андрэ, умерла в возрасте 118 лет, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Она родилась 11 февраля 1904 года на юге Франции. Таким образом, сестра Андрэ не дожила до 119-летия 25 дней.

Самой старой жительницей планеты француженку признали в апреле этого года, когда ей было 118 лет и 73 дня. Этот статус сестра Андрэ имела около девяти месяцев. Прежде самым старым человеком планеты была японка Канэ Танака, которая умерла в 119 лет.

Дольше всего на Земле, по версии Книги рекордов Гиннеса, прожила уроженка Франции Жанна Луиза Кальман (1875-1997) — 122 года. Среди мужчин супердолгожителем был Дзироэмон Кимура из Японии (1897-2013) — 116 лет.

В сообщении на сайте Книги рекордов Гиннеса указано, что Рэндон в молодости была учительницей и гувернанткой, в годы Второй мировой войны присматривала за детьми, а затем работала с сиротами и пожилыми людьми. Католической монахиней она стала в 1944 году.

В 2021-м сестра Андрэ перенесла коронавирус. Она болела в течение трех недель, у нее не проявились симптомы или побочные эффекты.

Теги
самый старый человек Франция
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