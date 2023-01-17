Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 73,83 (+0,72) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 68,29 (+0,71) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Кремль объяснил увеличение численности Вооруженных сил Политика, 13:02
Эксперты сообщили о рекордных продажах квартир по доверенности Финансы, 12:56
WSJ узнала о покупке «королем мемных акций» крупной доли в Alibaba Инвестиции, 12:51
Любимый вид спорта британской королевской семьи. Как играть в сквош Спорт, 12:49
Кадыров назвал разницу между собой и «генералом бла-бла-бла» Политика, 12:46
В СНБО Украины заявили о задании готовить людей к войне до спецоперации Политика, 12:45
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 12:42
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Брокер ВТБ разработал индекс настроений рынков и инвесторов Инвестиции, 12:34
Принц Гарри и Меган Маркл отказались принять извинения Кларксона Общество, 12:33
Риелторы оценили снижение стоимости квартир в новостройках Москвы за год Недвижимость, 12:28
Шойгу анонсировал изменения численности военных в ближайшие три года Политика, 12:25
Почему результаты банков США не вдохновили рынок и какие проблемы их ждут Pro, 12:18
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 12:17
Цены на газ в Европе опустились ниже $600 впервые с августа 2021 года Инвестиции, 12:16
Финансы ,  
0 

Эксперты сообщили о рекордных продажах квартир по доверенности

«Коммерсантъ»: в 2022 году половина квартир на вторичном рынке продавалась по доверенности
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Половина сделок по продаже жилья на вторичном рынке в России в 2022 году совершалась по доверенности — это максимальный показатель за историю наблюдения за рынком, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные инвестиционной компании «Флип».

По данным аналитиков, в 2021 году доля сделок по доверенности составила не более 20%, в 2020-м — 15%, в 2019-м — 8%, в 2018-м — 5%. При этом в 2021 году заключить такой договор были готовы лишь 30% опрошенных, а в 2022-м их доля выросла до 60%, отметили в компании

В целом на вторичном рынке за год заключили 3,9 млн сделок, что меньше на 7% год к году. Больше всего пришлось на Москву, Подмосковье и Краснодарский край.

Рост числа продаж квартир по доверенности в столице и области зафиксировали после объявления частичной мобилизации, указала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. По ее словам, до сентября доля не превышала 5%, а к концу года она достигла 20%. Юрисконсульт офиса «Академическое» «Инком-Недвижимости» Наталья Киселева подтвердила: на вторичном рынке в Москве обычно продавалось не более 5% квартир, но осенью прошлого года доля увеличилась в 3,4 раза.

По словам управляющего директора «Миэль» Ирины Пешич, таких сделок могло быть и больше, но некоторые собственники перед отъездом из России вместо доверенностей составляли дарственные на квартиры близким родственникам, которые впоследствии продавали недвижимость. В свою очередь замглавы юридического департамента агентства «Этажи» Сергей Чужаков напомнил, что сейчас сделки можно оформлять дистанционно с использованием электронной подписи.

Теги
квартиры продажа доверенность Недвижимость рынок жилья
Материалы по теме
Как росло число нераспроданных квартир в новостройках. Инфографика
Экономика
В Финляндии предложили не считать недвижимость поводом для визы россиянам
Политика
В Минстрое допустили застройку российских портов жилой недвижимостью
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter