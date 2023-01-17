Эксперты сообщили о рекордных продажах квартир по доверенности

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Половина сделок по продаже жилья на вторичном рынке в России в 2022 году совершалась по доверенности — это максимальный показатель за историю наблюдения за рынком, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные инвестиционной компании «Флип».

По данным аналитиков, в 2021 году доля сделок по доверенности составила не более 20%, в 2020-м — 15%, в 2019-м — 8%, в 2018-м — 5%. При этом в 2021 году заключить такой договор были готовы лишь 30% опрошенных, а в 2022-м их доля выросла до 60%, отметили в компании

В целом на вторичном рынке за год заключили 3,9 млн сделок, что меньше на 7% год к году. Больше всего пришлось на Москву, Подмосковье и Краснодарский край.

Рост числа продаж квартир по доверенности в столице и области зафиксировали после объявления частичной мобилизации, указала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. По ее словам, до сентября доля не превышала 5%, а к концу года она достигла 20%. Юрисконсульт офиса «Академическое» «Инком-Недвижимости» Наталья Киселева подтвердила: на вторичном рынке в Москве обычно продавалось не более 5% квартир, но осенью прошлого года доля увеличилась в 3,4 раза.

По словам управляющего директора «Миэль» Ирины Пешич, таких сделок могло быть и больше, но некоторые собственники перед отъездом из России вместо доверенностей составляли дарственные на квартиры близким родственникам, которые впоследствии продавали недвижимость. В свою очередь замглавы юридического департамента агентства «Этажи» Сергей Чужаков напомнил, что сейчас сделки можно оформлять дистанционно с использованием электронной подписи.