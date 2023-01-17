Семья экс-владельца «Подсолнухов» Ван Гога потребовала $1 млрд и картину

Японский художественный музей Сомпо, Токио (Фото: wikimedia.org)

Наследники немецкого банкира Пауля фон Мендельсон-Бартольди потребовали от японской компании Sompo Holdings Inc. вернуть картину Ван Гога из серии «Подсолнухи» и выплатить более $1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на иск.

Фон Мендельсон-Бартольди был вынужден отдать полотно парижскому арт-дилеру Полу Розенбергу в 1934 году, когда евреев в Германии лишали активов. Картину в 1987 году за $40 млн купила на лондонском аукционе Christie's компания Yasuda Fire & Marine Insurance (старое название Sompo).

Теперь «Подсолнухи» выставляются в музее токийского района Синдзюку. Вход туда стоит ¥1600 ($12), для школьников — бесплатно. Sompo интегрировала полотно в свой корпоративный имидж: одна из «дочек» компании называется Sompo Himawari Life Insurance Inc. (слово himawari переводится как «подсолнух»).

Наследники банкира подали иск в федеральный суд США в штате Иллинойс с требованием вернуть картину, выплатить $690 млн за «незаконное обогащение» и $750 млн в качестве компенсации убытков. Страховщик неправомерно извлекал выгоду из «Подсолнухов» «в течение многих лет, зная, что картина стала жертвой нацистской политики, и делая вид, что это не так», утверждается в иске.

Картина не покидала Японию с 2002 года, когда ее предоставили Чикагскому институту искусств для выставки работ Ван Гога. Тогда представитель Sompo донес до музея свои опасения, что полотно может столкнуться с «проблемой конфискации» из-за ее прошлого, связанного с нацистами, следует из копии приложенного к иску наследников электронного письма. «Несмотря на то что Sompo Holdings давно знает, что «Подсолнухи» являются жертвой нацистской политики и что Мендельсон-Бартольди потерял картину в результате несправедливости нацистов, Sompo Holdings активно интегрировала картину в свой корпоративный стиль», — заявили истцы.

В Sompo не согласились с доводами наследников. «Эта картина была куплена справедливо на аукционе Christie's 35 лет назад, выставлялась в Токио в течение 35 лет, и нет никаких сомнений в законности ее собственности», — говорится в заявлении компании. Там сказали что намерены отстаивать свои права на полотно.

Наследники фон Мендельсона-Бартольди не в первый раз пытаются вернуть принадлежавшие ему картины. До этого они требовали возмещения от Нью-Йоркского музея современного искусства, Музея Гуггенхейма и Национальной галереи искусств в Вашингтоне. Семья банкира пришла к соглашению с владельцами четырех картин Пикассо: «Женская голова», «Мальчик, ведущий лошадь», «Мулен де ла Галетт» и «Портрет Анхеля Фернандеса де Сото». Как отмечает The Wall Street Journal, Национальная галерея согласилась передать наследникам право владения «Женской головой», а договоренности с музеями по остальным трем работам не включали переход права собственности.