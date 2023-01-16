Умерла заслуженная артистка РСФСР Ольга Вардашева

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Международная федерация разрешила боксерам-любителям носить бороду и усы Спорт, 18:46
Французский волонтер Боке объяснил просьбу дать ему убежище в России Политика, 18:40
The Block: основатели фонда-банкрота начали поиск $25 млн для криптобиржи Крипто, 18:34
Актриса, певица, фотограф: какой была Джина Лоллобриджида Общество, 18:31 
Баку пожалуется в УЕФА на рисунок Мхитаряна с Нагорным Карабахом Спорт, 18:23
Эксперты назвали опасными «клоны» смарт-часов Samsung и Apple. Список Life, 18:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:21
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Умерла заслуженная артистка РСФСР Ольга Вардашева Общество, 18:15
Объем КИП «Енисейская Сибирь» увеличится почти на ₽1 трлн Пресс-релиз, 18:11
Эрдоган заявил Путину о готовности Анкары быть посредником для мира Политика, 17:57
Bloomberg узнал о росте на 30% поставок нефти из России по морю Экономика, 17:56
Стало известно, кто заменит Назарова в роли Воланда в спектакле МХТ Life, 17:54
Минобороны Болгарии опровергло данные о продаже Су-25 для Украины Политика, 17:51
Арестович призвал вести себя «как разумные люди» в отношении УПЦ МП Политика, 17:49
Общество ,  
0 

Умерла заслуженная артистка РСФСР Ольга Вардашева

Умерла исполнившая песни «Белый танец» и «Момчета» заслуженная артистка Ольга Вардашева
Ольга Вардашева
Ольга Вардашева (Фото: Борис Кауфман / РИА Новости)

На 77-м году жизни умерла эстрадная певица и актриса, заслуженная артистка РСФСР Ольга Вардашева. Об этом говорится на сайте Петербургского театра «Мюзик-Холл», где Вардашева более 40 лет являлась ведущей солисткой.

«Соболезнования в адрес родных и близких Ольги Вардашевой выразили директор театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак и художественный руководитель Фабио Мастранджело», — говорится в сообщении.

Умерла заслуженная артистка РСФСР Ольга Вардашева
Video

Прощание с артисткой состоится 17 января в Беслане, где она родилась.

Вардашева родилась 19 апреля 1946 года. В 1955-м она переехала в Ленинград, в 1966 году стала солисткой Ленинградского мюзик-холла. Дуэт Вардашевой с Людмилой Невзгляд стал популярен в 1970-х годах, вместе они исполняли такие песни, как «Момчета», «Белый танец», «Память», «Сердце, «Старый костер».

Ольга Вардашева также является заслуженной артисткой Северо-Осетинской АССР. Последние годы жизни она проживала на территории Северной Осетии.

Теги
Мюзик-Холл театр смерть артистка Северная Осетия
Материалы по теме
«Всегда поющий, улыбающийся Буба»: артисты — о Вахтанге Кикабидзе
Общество
Умерла Джина Лоллобриджида
Общество
Умер Вахтанг Кикабидзе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter