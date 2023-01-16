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«Ласточка» насмерть сбила мужчину в Нижегородской области

В Нижегородской области поезд «Ласточка» насмерть сбил 69-летнего мужчину
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Нижегородской области поезд «Ласточка» сбил 69-летнего мужчину. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным, утром 16 января 2023 года на станции «Ворошиловская» скорым поездом «Ласточка» № 727 сообщением Нижний Новгород — Москва травмирован 69-летний мужчина. Пострадавший скончался по пути в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Станция «Ворошиловская» находится в промзоне города Дзержинск.

11 декабря прошлого года поезд «Ласточка», который шел из Москвы в Нижний Новгород, сбил человека на перегоне «Дзержинск — Игумново». Пострадавший умер от полученных травм.

Теги
Нижний Новгород Дзержинск «Ласточка» Москва Следственный комитет
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