Консул объяснил рост числа отказов россиянам во въезде в Мексику

Мексика стала чаще отказывать во въезде гражданам некоторых стран, в том числе и России, из-за нелегальной миграции оттуда в США, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в республике Андрей Трояновский.

«Действительно, мы наблюдаем некоторое увеличение отказов во въезде, но такое пристальное внимание к туристам из России и постсоветского пространства вызвано ростом потока нелегальных мигрантов из этих стран, которые используют Мексику в качестве транзитной зоны для дальнейшего въезда в США», — сказал он.

Дипломат добавил, что в посольстве не видят каких-либо нарушений прав российских граждан или «дискриминации» в отношении них в данной ситуации. Россиян, ожидающих вылета в связи с отказом во въезде, «обеспечивают всем необходимым», угроз их безопасности нет, отметил Трояновский.

Консул напомнил, что помимо визы, Мексика требует также подтвердить цель поездки; нужно иметь обратный билет, подтверждения наличия финансов и бронирования в гостинице. Наличие визы еще не является гарантией того, что гражданина пустят в страну, указал дипломат.

Нелегальная миграция из Мексики в США является одним из наиболее «политически острых вопросов» в Соединенных Штатах, отмечает Reuters. Агентство приводит данные Погранично-таможенной службы США за 2022-й финансовый год (закончился в сентябре), согласно которым на границе задержали 2,2 млн мигрантов, это рекордная цифра.

Около недели назад президент страны Джо Байден посетил границу двух стран. Перед этим он заявил, что планируется ужесточение иммиграционного законодательства, в том числе путем расширения числа стран, граждан которых могут выслать назад в Мексику (речь идет о Гаити, Кубе и Никарагуа).

Его предшественник Дональд Трамп пытался бороться с нелегальной миграцией из Мексики более радикально: одним из его главных предвыборных обещаний было строительство стены на границе двух стран. К моменту его избрания длина стены уже составляла 1 тыс. км (длина границы — более 3 тыс. км), Трамп распорядился увеличить ее высоту до 9 м. Всего при нем было возведено чуть более 700 км, Байден приостановил финансирование проекта.