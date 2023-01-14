Глава Калининграда попросила туристов «не делать детей» в городе
Глава администрации Калининграда Елена Дятлова попросила гостей города с юга России «не увеличивать численность население», сообщает агентство «Русский запад».
«Очень прошу, пока находитесь в Калининградской области, детей не делать, чтобы не увеличивать численность населения», — сказала она на встрече с архитектурными чиновниками из Краснодарского края.
Свою шутку сити-менеджер объяснила повышенными федеральными требованиями к местной власти при условии перехода численности населения региона через отметку в 1 млн. В таком случае численность депутатов городского совета могут увеличить до 35 человек, а где «взять столько вменяемых людей» при необходимости Дятлова не знает.
Мэр подчеркнула, что «Калининград — не для туристов», а «для комфортного проживания».
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем телеграм-канале написал, что сити-менеджер сделала такое заявление не всерьез. «Калининградцы и гости города и все жители нашей страны, Дятлова пошутила. Помните Первый Завет», — заявил он, прикрепив к посту фото с женой и детьми.
В Ветхом Завете говорится, что Бог обратился к первым людям Адаму и Еве с заповедью «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею».