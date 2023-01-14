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Ефимов рассказал о реорганизации участка в Красносельском тупике

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

В столице по программе комплексного развития территорий будет реорганизован неэффективно используемый участок, расположенный вдоль Красносельского тупика, недалеко от Верхней Красносельской улицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На участке 0,36 га планируется построить спортивные объекты, в том числе расширить площадку для расположенной рядом общеобразовательной Пушкинской школы № 1500, — уточнил вице-мэр. — Площадь сооружений составит 2,5 тыс. кв. м. Реализация проекта позволит создать для горожан комфортные условия для занятия спортом».

Провести реорганизацию участка сможет нынешний собственник участка, либо городской оператор, либо же инвестор, привлеченный по результатам торгов. В последних двух случаях владельцы имущества получат компенсацию в размере рыночной стоимости участка и строений на нем.

Красносельский тупик находится в центре Москвы, в одноименном районе. Его протяженность составляет всего 100 м, а в непосредственной близости от этой улицы находится электродепо «Северное». Это старейшее электродепо Московского метрополитена, которое было введено в эксплуатацию в 1935 году и обслуживает Сокольническую линию. Во время Великой Отечественной войны электродепо было переоборудовано в мастерскую по ремонту танков. Также неподалеку от Красносельского тупика располагается Площадь трех вокзалов и другие достопримечательности.

В ходе реорганизации неэффективно используемого участка вдоль Красносельского тупика инвесторы смогут возвести жилые дома, современные офисы, спортивные объекты, кафе, рестораны, магазины, гостиницу, производственные предприятия и технопарк. В настоящее время ведется прием заявок на участие в аукционе.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в проекты оценивается на уровне 7 трлн руб., а в бюджет поступит около 3 трлн руб.

Теги
Москва Владимир Ефимов комплексная застройка Красносельский район редевелопмент
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