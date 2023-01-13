«Тинькофф» отменит проценты на остаток для не купивших подписки клиентов
С 17 января банк «Тинькофф» внесет изменения в тарифы дебетовых карт Tinkoff Black. Об этом говорится на сайте банка.
Теперь, чтобы получить проценты на остаток по счету, владельцы этих карт должны подключить сервисы Tinkoff Pro, Premium или Private (на остаток в размере до 300 тыс. руб.). Процентная ставка останется прежней — 6% годовых.
«Проценты на остаток, рассчитанные до вступления изменений в силу, будут выплачены в ближайшую дату выписки», — говорится в сообщении.
Tinkoff Pro — платная услуга, в рамках которой клиенты банка получают бонусы по основным продуктам «Тинькофф». В первый месяц подписка бесплатна, далее — 199 руб. в месяц.
Tinkoff Premium — премиальный сервис обслуживания карты. Пользователям доступны услуги, которых нет у других пользователей. А Tinkoff Private включает услуги персонального банкира, инвестиционного консультанта, специалистов в области налогового и юридического консалтинга. Сервис также позволяет разработать клиентам индивидуальную инвестиционную стратегию.