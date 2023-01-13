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Захарова назвала «работой на камеру» визит Бербок в Харьков

Захарова сочла «работой на камеру визит главы МИД Германии Бербок в Харьков

Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Харьков и Киев ни на что не влияет, это исключительно работа на камеру, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире Первого канала. Запись выступления она опубликовала в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, Бербок «абсолютно все равно, где она находится», она не знает ни истории Харькова, который посетила, ни истории страны, не имеет представления о том, что за разрушенные здания ей показывают.

«Она не привезла ничего того, что нельзя было обсудить между ними по их средствам связи. Это очевидно: это исключительно работа на камеру, это исключительно навязывание своей аудитории некой ментальной псевдологической цепочки, что они работают, что они что-то делают, все это идет с музыкой, с каким-то драматизмом», — добавила Захарова.

Бербок посетила Харьков 10 января. Она стала первым высокопоставленным западным чиновником, который посетил восток Украины после начала спецоперации. В ходе визита, который не анонсировался заранее, Бербок пообещала новые поставки оружия Украине. Главу немецкого МИД сопровождал украинский коллега Дмитрий Кулеба. «Я не сомневаюсь, что немецкая военная помощь будет поступать и в дальнейшем», — написал он в Twitter позднее.

Теги
Мария Захарова Анналена Бербок Харьков
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