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«Золотой короне» выдали лицензию на работу в Таджикистане Финансы, 16:14
Финансы ,  
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«Золотой короне» выдали лицензию на работу в Таджикистане

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Платежная система «Золотая корона» получила лицензию Национального банка Таджикистана на деятельность в стране сроком на пять лет, сообщили в пресс-службе регулятора.

Оператором данной системы является расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр».

«Золотая корона» работала в Таджикистане до 2020 года, пишет местное издание ASIA-Plus. Платежная система занимала в стране более 80% рынка денежных переводов без открытия банковского счета (платежные системы позволяют получать деньги в отделениях связи, а не на карту или электронный кошелек) из России.

Таджикистан в декабре 2019 года запустил Национальный процессинговый центр (НПЦ), через который системы денежных переводов должны проводить операции без открытия счета. «Золотая корона» не стала присоединяться к НПЦ. 

Одной из причин, по которой Таджикистан запускает НПЦ, в стране назвали повышение уровня прозрачности операций и создание предпосылок для безопасных транзакций. В Банке России в 2019 году сообщали, что российское законодательство позволяет платежным системам, которые осуществляют трансграничные переводы без открытия счета, подключиться к НПЦ Таджикистана.

Директор сервиса «Золотая корона — Денежные переводы» Иван Ситнов тогда отмечал, что «Золотая корона» не успевает подключиться к НПЦ по не зависящим от нее причинам.

Сейчас в Реестре операторов платежных систем Нацбанка Таджикистана присутствуют 17 платежных систем.

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Теги
Таджикистан Золотая корона платежная система
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