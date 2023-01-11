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В мэрии анонсировали строительство более 90 км дорог до конца 2023 года

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В этом году темпы строительства и реконструкции дорог в столице будут сохранены, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Развитие транспортной инфраструктуры традиционно остается одним из приоритетов нашей работы. Именно поэтому и в этом году снижать темпы дорожного строительства мы не будем — введем более 90 км дорог», — уточнил заммэра.

Руководитель столичного градостроительного комплекса пояснил, что на данный момент главным проектом города остается строительство Московского скоростного диаметра (МСД). По его словам, до конца года планируется запустить движение по этой магистрали, а также завершить работы на Южной рокаде, готовность которой на сегодняшний день оценивают в 70%.

«Фактически запуск всего МСД и Южной рокады вместе с уже действующей Северо-Западной хордой (СЗХ) сформируют новую транспортную реальность для города», — подчеркнул Бочкарев.

Заммэра добавил, что также в планах на этот год — завершение реконструкции трех развязок на МКАД: с улицами Липецкая и Верхние Поля, а также с Алтуфьевским шоссе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Как отметил глава города, в ближайшие годы будет построен участок, соединяющий эту трассу с Юго-Восточной хордой, Бутово и Варшавским шоссе. Протяженность трассы составит 22,5 км.

Всего за 12 лет (в период с 2011 по 2022 год. — РБК) в Москве построили более 1,2 тыс. км дорог, что составляет более 20% от существующей улично-дорожной сети. Также возведено 355 искусственных сооружений (тоннелей, мостов, эстакад) и 291 внеуличный пешеходный переход.

Теги
Москва строительство дорог Северо-Восточная хорда Южная рокада Московский скоростной диаметр Варшавское шоссе Андрей Бочкарев Сергей Собянин
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