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Ефимов рассказал о двукратном росте инвесткредитов обрабатывающим заводам

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Столичные производства активно развиваются и замещают продукцию ушедших с российского рынка иностранных брендов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Для этого они активно расширяют и обновляют производственные линии, внедряют новые технологии — разумеется, не только за счет собственных средств, но и на заемные деньги. «Объем кредитов, полученных обрабатывающими предприятиями на инвестиционные цели, в январе–сентябре 2022 года составил 18,1 млрд руб., что вдвое больше, чем за весь 2021 год», — уточнил Ефимов.

Стоит отметить, что на данный момент промышленным предприятиям Москвы доступно более 20 системных финансовых и нефинансовых мер поддержки, а также антикризисные инструменты. Всё это значительно способствует росту вложений бизнеса в развитие промышленности города.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что столичные предприятия могут получить льготные займы до 300 млн руб. в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Льготные кредиты по ставке 3% годовых можно получить на внедрение ИT-решений, закупку оборудования, сырья, материалов и комплектующих, покрытие кассового разрыва, финансирование экспортной деятельности и другие цели, способствующие созданию промышленной инфраструктуры.

«Максимальный размер кредита по этой программе достигает 3 млрд руб., а срок оказания поддержки — до трех лет», — подчеркнул Овчинский.

Чтобы получить деньги по льготной ставке, предприятие должно сначала заключить кредитный договор, затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки на счет, с которого предприятие оплачивает кредит, фонд перечисляет оговоренную сумму. Платеж поступает за три дня до списания процентов по займу.

Столичные компании также могут обратиться в Центр поддержки промышленности, чтобы получить помощь по вопросам предоставляемых мер поддержки, финансирования и кредитования предприятий, подбора альтернативных поставщиков, а также взаимодействия с органами власти.

Теги
Москва льготные займы промышленность господдержка предприятий Владимир Ефимов
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