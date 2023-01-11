Дептранс назвал причины сбоя в движении поездов столичного метро

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В московском метро в утренний час пик произошли сбои в движения сразу на двух линиях — Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской. Об этом сообщил телеграм-канал столичного департамента транспорта.

Причиной сбоя стало повышенное напряжение, поступающее с территории города на тяговые подстанции. По сообщению ведомства, подобные меры были вызваны необходимостью проверки железнодорожной инфраструктуры.

Интервалы движения поездов были увеличены на центральном и южном участках Серпуховско-Тимирязевской линии, а также на южном участке Калужско-Рижской линии. После проведения работ график движения был восстановлен, поезда продолжили курсировать в штатном режиме.