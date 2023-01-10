В мэрии отметили позитивную динамику обращений девелоперов за госуслугами
Количество заявок на получение различных государственных услуг, рассмотренных за год специалистами Москомархитектуры, выросло более чем на 10%. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.
По словам главы ведомства, всего за 2022 год специалисты комитета рассмотрели около 60 тыс. заявок на различные госуслуги. «Это говорит о том, что уровень градостроительной деятельности в городе не только не снижается, но и растет», — подчеркнула Княжевская.
Она уточнила, что чаще всего застройщики обращались за приемкой исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, по этому поводу поступило почти 26,2 тыс. заявок.
Вторая по популярности у девелоперов госуслуга — приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в автоматизированной информационной системе градостроительной деятельности. Не нее ведомство получило более 11,2 тыс. запросов.
Почти столько же, по данным главы комитета, около 11 тыс. раз, обращались в Москомархитектуру за подготовкой и выдачей градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).
Юлиана Княжевская уточнила, что все госуслуги предоставляются в электронном виде. По информации, которая размещена на официальном сайте столичного Стройкомплекса, в настоящий момент в цифровом формате предоставляются 33 вида сервисов, при этом 22 из них работают только в режиме онлайн. Такой механизм работы крайне востребован у застройщиков. По статистике, большинство заявок поступают в электронном виде.