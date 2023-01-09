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Появились кадры с места крушения АН-2 в Ненецком автономном округе
Самолет Ан-2 потерпел крушение 9 января при выполнении рейса Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. Как сообщило МЧС, борт совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка. Погибли пилот и еще один человек.
По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало обледенение. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.