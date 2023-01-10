Ефимов рассказал о возведении 16 корпусов индустриального парка «Руднево»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 75,08 (-0,58) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 70,3 (-0,04) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 10:18
Гладков сообщил о 12 поврежденных домах в Шебекино после обстрела Политика, 10:13
Инвестиции в криптопроекты упали до минимума почти за два года Крипто, 10:11
Bloomberg узнал о закупках Китаем редкого сорта нефти из России Политика, 10:02
Лазерные телевизоры — технологический прорыв года. Обзор новинок РБК Life, 10:00
Налоговая система России сильно обновится в 2023 году. Что важно знать Pro, 09:55
В НАО объявили день траура по погибшим при аварии с Ан-2 Общество, 09:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Генерал Лапин возглавил главный штаб Сухопутных войск Политика, 09:46
Частные инвесторы в 2022 году вывели из ПИФов рекордный объем средств Инвестиции, 09:42
Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце Общество, 09:37
Politico узнало о давлении Франции и Польши на ФРГ из-за танков для Киева Политика, 09:34
«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом Технологии и медиа, 09:31
«Коммерсантъ» узнал о росте добычи нефти в России по итогам года Экономика, 09:28
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 09:26
Город ,  
0 

Ефимов рассказал о возведении 16 корпусов индустриального парка «Руднево»

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

На территории индустриального парка «Руднево» закончено строительство еще одного производственного комплекса, который включает в себя девять корпусов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. С их учетом возведено уже 16 корпусов индустриального парка общей площадью 86,5 тыс. кв. м.

Строительство шестой по счету площадки особой экономической зоны «Технополис Москва», которая располагается за МКАД на юго-востоке столицы, в районе Некрасовки, началось в 2020 году. Как рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин, в данный момент в «Руднево» возводится опытное производство и конструкторское бюро общей площадью 36,3 тыс. кв. м. К настоящему времени абсолютно все площади на этом объекте уже забронированы под размещение производств.

Помимо прочего, на базе индустриального парка запланировано открытие федерального авиационного учебного центра для подготовки проектировщиков и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, запуск перспективной площадки «Руднево» — один из главных проектов особой экономической зоны Москвы. «После включения территории в состав «Технополиса» для локализованных там производств будут действовать льготный налоговый и таможенный режимы, — добавил Дегтев. — Также ощутимой поддержкой для инновационных компаний со статусом резидента ОЭЗ являются возможность выкупа площадей по строительной себестоимости и организации свободной таможенной зоны, снижение налога на прибыль до 2%, обнуление имущественного и транспортного налогов, отсутствие таможенных пошлин».

Теги
Москва Технополис Строительство ОЭЗ особая экономическая зона Владимир Ефимов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter