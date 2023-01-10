Ефимов рассказал о возведении 16 корпусов индустриального парка «Руднево»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

На территории индустриального парка «Руднево» закончено строительство еще одного производственного комплекса, который включает в себя девять корпусов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. С их учетом возведено уже 16 корпусов индустриального парка общей площадью 86,5 тыс. кв. м.

Строительство шестой по счету площадки особой экономической зоны «Технополис Москва», которая располагается за МКАД на юго-востоке столицы, в районе Некрасовки, началось в 2020 году. Как рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин, в данный момент в «Руднево» возводится опытное производство и конструкторское бюро общей площадью 36,3 тыс. кв. м. К настоящему времени абсолютно все площади на этом объекте уже забронированы под размещение производств.

Помимо прочего, на базе индустриального парка запланировано открытие федерального авиационного учебного центра для подготовки проектировщиков и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, запуск перспективной площадки «Руднево» — один из главных проектов особой экономической зоны Москвы. «После включения территории в состав «Технополиса» для локализованных там производств будут действовать льготный налоговый и таможенный режимы, — добавил Дегтев. — Также ощутимой поддержкой для инновационных компаний со статусом резидента ОЭЗ являются возможность выкупа площадей по строительной себестоимости и организации свободной таможенной зоны, снижение налога на прибыль до 2%, обнуление имущественного и транспортного налогов, отсутствие таможенных пошлин».