В мэрии рассказали о ходе строительства Национального космического центра

Строительство Национального космического центра (Фото: АГН «Москва»)

Основные монолитные конструкции комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) готовы на 93%. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что строительство НКЦ не прекращалось и в новогодние праздники. «Национальный космический центр — один из ключевых проектов не только для Москвы, но и для страны в целом, — подчеркнул Бочкарев. — На объекте задействовано порядка 1,4 тыс. человек и 25 единиц строительной техники».

По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, специалисты завершили монолитные работы в низкоэтажной части комплекса. Там началось обустройство кровли, инженерных сетей и внутренних перегородок, а также монтаж лифтового оборудования. В высотной части здания НКЦ строители ведут работы на уровне 38-го этажа и параллельно идет подготовка к устройству 39-го. Всего же высота башни составит 288 м.

Гендиректор «МИПСТРОЙ 1» (ведущее строительное подразделение группы компаний «Мосинжпроект», которая реализует проект НКЦ) Константин Маслаков добавил, что на объектах центра уложили 169 тыс. куб. м бетона. В настоящее время возводятся конструкции высотной части здания. Он отметил, что 37-й этаж является техническим. Там установят оборудование вентиляции и кондиционирования.

Руководитель «МИПСТРОЙ 1» также отметил, что башня НКЦ будет оснащена современным оборудованием. В частности, перемещение будущих сотрудников высотки обеспечат 13 скоростных лифтов с повышенной провозной способностью, десять из которых — лифты двухкабинного типа.

НКЦ строят на участке площадью 6,9 га в районе Филевский Парк на западе столицы. Этот многофункциональный комплекс станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире. На одной площадке планируется объединить ведущие организации ракетно-космической сферы, информационный центр, конструкторское бюро и другие. В НКЦ создадут 20 тыс. новых рабочих мест. Общая площадь здания превышает 250 тыс. кв. м. Все сооружения будут соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.