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Минобороны показало видео возвращения из Украины 50 военнопленных
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 50 российских военнослужащих. Это был первый обмен пленными между сторонами в этом году
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Теги
военнопленные
Минобороны
видео
Военная операция на Украине
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