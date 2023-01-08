Полиция ФРГ предотвратила теракт с использованием цианида и рицина

В Германии двух иранцев задержали по подозрению в подготовке теракта с цианидом и рицином

На западе Германии задержали двух человек по подозрению в планировании теракта с использованием химических веществ. На месте задержания прошли обыски, там обнаружили цианид и рицин

Два человека задержаны в городе Кастроп-Рауксель (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе Германии по подозрению в подготовке теракта с использованием отравляющих веществ — цианида и рицина. Об этом говорится в совместном заявлении генпрокуратуры Дюссельдорфа, полиции Рекклингхаузена и Мюнстера.

Главным фигурантом является 32-летний гражданин Ирана. Его подозревают в «преступлении против государства». «В целях совершения исламистски мотивированного нападения он приобрел цианид и рицин», — говорится в заявлении.

Подозреваемый был задержан по месту проживания в Кастроп-Раукселе. Вместе с ним был задержан второй подозреваемый. По данным телеканала WDR, задержанные являются братьями.

По месту проживания иранцев прошел обыск. Район проведения операции был оцеплен, на месте работали полиция, пожарные и спасательные службы. Телеканал WDR обратил внимание, что некоторые сотрудники были в защитных костюмах.

Сотрудников правоохранительных органов консультировали на месте эксперты Института имени Роберта Коха, специализирующегося на биомедицинских исследованиях.