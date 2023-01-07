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Умер сыгравший в «Терминаторе» актер Эрл Боэн

Сыгравший в «Терминаторе» психиатра Сильбермана актер Эрл Боэн умер на 82-м году жизни

Актер Эрл Боэн, известный по роли доктора-психиатра Питера Сильбермана в фильме «Терминатор», умер на 82-м году жизни, передает TMZ со ссылкой на члена семьи актера. Он сообщил, что Боэн скончался на Гавайях, но не уточнил причину смерти. Как уточнил американский еженедельник Variety, осенью 2022 года у актера диагностировали четвертую стадию рака легких.

Эрл Боэн родился 8 августа 1941 года в Нью-Йорке. Он сыграл во множестве фильмов, начав карьеру актера в 1974 году. Боэн исполнил роли множества второстепенных персонажей в популярных сериалах и фильмах, например «Звездный путь: Следующее поколение» (Нагилум) и «Мозги набекрень» (доктор Феликс Конрад). В 2003 году он перестал сниматься в кино, но продолжил работать в качестве голосового актера в телевизионных мультфильмах и видеоиграх, а также на радио. В частности, он озвучивал мультсериалы «Лига справедливости» (Саймон Стэгг), «Зорро» (капитан Монтечеро), «Человек-паук» 1997–1998 годов (Красный Череп) и многие другие.

Боэн сыграл доктора Питера Сильбермана в фильме «Терминатор» 1984 года. Эту же роль он исполнил в «Терминатор 2: Судный день» 1991 года и «Терминатор 3: Восстание машин» в 2003 году.

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актер «Терминатор»
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