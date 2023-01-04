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Умерла британская писательница Фэй Уэлдон

Британская писательница Фэй Уэлдон умерла в возрасте 91 года

Британская писательница, автор более чем 30 романов, в том числе «Жизнь и любовь дьяволицы» и «Клонирование Джоанны Мэй», Фэй Уэлдон умерла в возрасте 91 года, об этом сообщил The New York Times ее сын Дэн Уэлдон.

По его словам, Уэлдон умерла в доме престарелых в Нортгемптоне. Сын писательницы не назвал причину ее смерти, но отметил, что ранее она перенесла инсульт и имела проблемы со здоровьем.

«С большой грустью мы объявляем о смерти Фэй Уэлдон, писательницы, эссеистки и драматурга. Она мирно скончалась сегодня утром 4 января 2023 года», — говорится в заявлении ее семьи, опубликованном на сайте литературного агентства Georgina Capel Associates.

Фэй Уэлдон родилась 22 сентября 1931 года в английской деревне Вустершир, затем с родителями переехала в Новую Зеландию, а в конце Второй мировой войны вернулась в Англию. Позже она поступила в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, где изучала экономику и психологию.

После учебы Уэлдон некоторое время работала в Министерстве иностранных дел в Лондоне, затем журналистом и рекламным копирайтером, а потом начала писать романы. Ее первый роман «Шутка толстой женщины» был опубликован в 1967 году. Всего она написала более 30 романов, несколько сборников рассказов, детских и научно-популярных книг, а также сценарии для телевизионных сериалов.

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