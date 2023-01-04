В Третьяковской галерее объяснили очереди на входе

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

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Очереди в Третьяковскую галерею связаны с традиционным пиком посещаемости в новогодние праздники, сказали РБК в пресс-службе музея.

Об очередях в галерею сообщили «Известия», телеграм-канал «Подъем» и другие. Судя по опубликованным видео, желающие посетить музей заняли значительную часть переулка.

«Эта очередь стоит в Лаврушинский переулок, там постоянная экспозиция. Просто архитектура галереи так выстроена, что очень узкий вход, очень маленькая пропускная способность входной группы. А новогодние каникулы — это традиционный пик посещаемости исторического здания», — объяснили в пресс-службе Третьяковки.

Судя по сайту галереи, все входные билеты на постоянную экспозицию в Лаврушинском переулке на 4 января проданы.

BFM 3 января сообщал, что большие очереди выстроились во многие крупные российские музеи, в том числе в музеи Московского Кремля и Пушкинский музей в Москве и в Эрмитаж в Санкт-Петербурге.