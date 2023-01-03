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Нетаньяху отложил поездку в ОАЭ после посещения Храмовой горы министром

Channel 12: Нетаньяху перенес поездку в ОАЭ после критики из-за визита Бен-Гвира в мечеть
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил запланированную поездку в ОАЭ, пишет Jerusalem Post со ссылкой на Channel 12.

Об отмене визита стало известно спустя несколько часов после того, как крайне правый новый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору в Иерусалиме и посетил мечеть Аль-Акса. Министр заявил: «Расовой дискриминации не будет в правительстве, членом которого я являюсь. Евреи будут подниматься на Храмовую гору».

Действия министра вызвали критику со стороны арабских стран. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе обвинил Бен-Гвира в попытке превратить мечеть «в еврейский храм», а в ОАЭ призвали прекратить «провокационные нарушения».

Нетаньяху после посещения горы Бен-Гвиром заверил, что Израиль привержен сохранению статус-кво, но отметил, что «в рамках статус-кво [израильские] министры поднимались на Храмовую гору в последние годы».

На Храмовой горе находится мечеть Аль-Акса. До 1967 года, когда израильтяне заняли восточную часть Иерусалима, евреев не пускали на гору.

Статус-кво предполагает, что на Храмовой горе могут молиться только мусульмане, а представителям других религий можно ее посещать.

О планах Нетаньяху посетить ОАЭ его офис объявил в понедельник. Планировалось, что поездка может состояться уже на следующей неделе, рассказывал источник Times of Israel. В субботу президент ОАЭ Мохаммед бин Заид аль-Нахайян позвонил Нетаньяху, чтобы поздравить его со вступлением в должность премьер-министра Израиля.

Теги
Израиль мечеть Храмовая гора ОАЭ Палестина Иерусалим
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