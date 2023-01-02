Двое детей пострадали при побеге лошади на Дворцовой площади в Петербурге

Три человека, в том числе двое детей пострадали на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, их травмировала испуганная сбежавшая лошадь. Об этом сообщила администрация Центрального района города в телеграм-канале.

«Сегодня на Дворцовой площади неизвестный попытался оседлать лошадь, запряженную в карету. Животное испугалось, сбросило наездника и устремилось в толпу. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, двое из которых — дети», — сказано в сообщении.

После произошедшего к месту приехали медики и полиция.

Инцидент произошел около 17:00 2 января по местному времени (совпадает с мск), передает 78.ru. Телеканал опубликовал видео, на котором видна толпа собравшихся на площади горожан. В конце записи в нее въезжает карета, запряженная двумя лошадьми.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на генерального директора компании, которой принадлежат лошади, пишет, что после случившегося карету забрали на экспертизу, а кучера доставили в отделение полиции. Она пострадала, когда пыталась усмирить животных, пишет канал.

Владелец компании, по его данным, намерен обратиться в полицию с заявлением на оседлавшего лошадь, чтобы привлечь его к ответственности. Животные не привыкли, чтобы на них катались верхом, так как обычно возят туристов в каретах, поэтому, по словам мужчины, они испытали стресс.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.