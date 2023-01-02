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Дипломатам в КНДР показали «Море крови»

Дипломатам в КНДР показали «Море крови» по случаю Нового года
Фото: KCNA
Фото: KCNA

Иностранным дипломатам в КНДР по случаю Нового года показали отрывки из оперы «Море крови», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Члены дипломатического корпуса посмотрели представление в Большом театре в Пхеньяне. На сцене были показаны «красочные произведения, отражающие благородные и прекрасные мысли и чувства корейского народа, выступившего единым фронтом в борьбе за всестороннее развитие социалистического строительства».

«Море крови» — северокорейская революционная опера, поставленная в 1936 году по одноименному произведению Ким Ир Сена. В нем рассказывается о членах семьи, которые, видя массовые убийства корейцев во время японской оккупации Кореи, решают присоединиться к коммунистам и начать борьбу с угнетателями. Эту оперу или отрывки из нее регулярно показывают по случаю праздников в КНДР.

В феврале 2022 года КНДР в трейлере к документальному фильму «Великий год победы, 2021», рассказывающему о достижениях КНДР, показала Ким Чен Ына верхом на лошади. В кадре он, возглавляя группу военных чиновников на конях, встречает восход на пляже.

Теги
дипломаты КНДР Новый год
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