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Четыре человека погибли в Австралии при столкновении двух вертолетов

При столкновении двух прогулочных вертолетов в Австралии погибли четыре человека
Фото: Dave Hunt / EPA / ТАСС
Фото: Dave Hunt / EPA / ТАСС

В Австралии в результате столкновения двух прогулочных вертолетов погибли четыре человека, cообщила полиция штата Квинсленд.

Столкновение произошло около 14:00 по местному времени недалеко от популярной туристической полосы Мейн-Бич на Золотом Берегу, к югу от Брисбена. Вертолеты столкнулись в момент, когда один приземлялся, а другой взлетал.

Четыре человека погибли в Австралии при столкновении двух вертолетов
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Вертолеты упали на песчаную отмель за пределами курорта Sea World, что затрудняет доступ к ним спасателей, отметил представитель полицейской службы Квинсленда Гэри Уоррелл, передает телеканал ABC.

CNN со ссылкой на представителя службы скорой помощи Квинсленда сообщает, что всего в двух вертолетах находились 13 человек, четверо погибли, девять пострадали — трое с серьезными травмами находятся в критическом состоянии, шестеро получили легкие травмы, в том числе порезы осколками стекла. Уоррелл уточнил, что все погибшие или получившие серьезные травмы находились в одном вертолете.

Глава правительства Квинсленда Анастейша Палащук выразила «глубочайшие соболезнования» семьям жертв и всем пострадавшим. «То, что сегодня произошло на Золотом Берегу, — немыслимая трагедия», — написала она в Twitter.

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Теги
Австралия происшествия погибшие пострадавшие Вертолет
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