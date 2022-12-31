В Петербурге умер лидер рэп-проекта ЭПП Андрей Райкконен

Андрей Райкконен (Фото: andrewkvnt / VK)

В Санкт-Петербурге нашли мертвым лидера андеграундного рэп-проекта «эхопрокуренныхподъездов» (ЭПП) Андрея Райкконена. Об этом 31 декабря в соцсетях сообщили его друзья, пишут «Фонтанка» и 78.ru.

В последнее время артист жаловался на плохое самочувствие, из-за этого перенес концерт в Москве с начала декабря на январь, следует из публикаций на его странице во «ВКонтакте». По словам его друзей, 29 декабря Райкконен перестал выходить на связь, попасть к нему в квартиру удалось только накануне Нового года.

«Вскрыли квартиру. Умер», — приводит «Фонтанка» сообщение знакомых рэпера. Причина смерти не называется.

Андрей Райкконен — исполнитель экспериментального околоабстрактного хип-хопа из Мурманска. Он участвовал в рэп-баттлах SLOVO в родном городе и Петербурге, а в Russian Battle League (RBL, Русская баттл-лига) был как участником, так и судьей.