Минобороны показало кадры боевой работы минометных расчетов

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Российское Минобороны опубликовало в своем телеграм-канале кадры работы минометчиков Западного военного округа из числа мобилизованных.

Ведомство отмечает, что один из наиболее эффективных способов работы минометчиков — «кочующий миномет», который заключается в быстрой смене огневой позиции. Военные передвигаются на высокопроходимом «Урале», а для ведения огня используют 120-мм минометы.

Один из бойцов на видео рассказывает, что точность поражения целей достигается благодаря корректировке запуска снаряда с помощью беспилотника. Показаны кадры наведения цели. Скорость выполнения огневой задачи, по словам военного, — до пяти минут.