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В США умерла бравшая интервью у Путина, Трампа и Каддафи Барбара Уолтерс

В США умерла бравшая интервью у Путина, Трампа и Каддафи телеведущая Барбара Уолтерс
Уолтерс было 93 года. Более 50 лет своей жизни она посвятила журналистике и была одной из самых известных американских телеведущих. Она интервьюировала лидеров США, России, Кубы и других стран, знаменитых актеров и музыкантов
Барбара Уолтерс
Барбара Уолтерс (Фото: Dennis Van Tine / ZUMAPRESS / Global Look Press )

В возрасте 93 лет скончалась американская журналистка Барбара Уолтерс — первая женщина, которая стала вести выпуски вечерних новостей, а также интервьюер многих мировых лидеров и звезд. Об этом сообщил телеканал ABC, сотрудницей которого долгие годы была Уолтерс.

«Барбара была настоящей легендой, пионером не только среди женщин в журналистике, но и в самой журналистике. Она была единственным в своем роде репортером и сделала большое число важных интервью нашего времени, [интервьюировала многих,] от глав государств до крупнейших знаменитостей и икон спорта», — сказал глава The Walt Disney Company Боб Айгер (ABC является частью этой компании).

Уолтерс, которая родилась 25 сентября 1929 года, в общей сложности проработала в журналистике более 50 лет. Она начала свою карьеру в 1960-х, придя на NBC как сценарист и сегментный продюсер утреннего шоу «Сегодня». В 1974-м она стала соведущей, но уже два года спустя ушла на ABC, чтобы стать ведущей вечернего выпуска новостей — до нее его вели только мужчины. Как отмечает The New York Times, она получила пятилетний контракт на $5 млн, что сделало ее одной из самых высокооплачиваемых ведущих новостей среди лиц обоего пола.

Через три года Уолтерс стала делать репортажи для новостной программы «20/20», в 1984-м она стала его соведущей. В 1997-м журналистка запустила свое ток-шоу — The View («Взгляд»), которое вела до 2014 года.

Среди тех, у кого Уолтерс брала интервью, были все президенты и первые леди США, начиная со времен Ричарда Никсона (управлял страной с 1969-го по 1974-й) и его жены Пэт и заканчивая Дональдом Трампом и его Мелании (но во время президентской гонки). Также среди интервьюируемых ею были руководители других стран — российский президент Владимир Путин, кубинский лидер Фидель Кастро, британская премьер-министр Маргарет Тэтчер, ливийский вождь Муаммар Каддафи, иракский президент Саддам Хусейн и др.; певец Майкл Джексон, актеры Том Круз, Арнольд Шварценеггер, Барбра Стрейзанд и др.

Уолтерс — обладательница 12 премий «Эмми», 11 из них она получила как журналист ABC.

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США телевидение телеведущая
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