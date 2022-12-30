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Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в 2023 году

Роструд рассказал, какие дни будут выходными в 2023 году
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роструд в своем телеграм-канале опубликовал производственный календарь наступающего года.

После новогодних каникул с 1 по 8 января россиян ждут длинные выходные на День защитника Отечества: 23 февраля выпадает на четверг, нерабочей сделали также пятницу, 24 февраля.

Выходным днем традиционно будет 8 марта — в 2023 году это будет среда. В майские праздники выходные распределились так: сначала россияне отдыхают с субботы, 29 апреля, до понедельника, 1 мая; а затем с 6 по 9 мая (с субботы до вторника).

День России, который отмечают 12 июня, выпадает на понедельник, поэтому россиян ждут три выходных подряд. Аналогичная ситуация с Днем народного единства в ноябре: отдыхать в России будут с 4 по 6 ноября (тоже с субботы до понедельника).

Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в 2023 году
Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в 2023 году

31 декабря в 2023-м выпадает на воскресенье, а потому так же, как и в текущем году, будет нерабочим днем. В декабре 2020 года ЛДПР предложила сделать 31 декабря выходным днем. Этой осенью в партии сообщили, что Госдума рассмотрит инициативу. В пресс-службе ЛДПР уточнили, что предлагают не увеличить продолжительность каникул, а перенести выходной с 8 января на 31 декабря. Согласно информации о продвижении законопроекта на сайте Госдумы, предложение одобрено комитетом по труду и социальной политике, но дата его рассмотрения в первом чтении еще не определена.

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